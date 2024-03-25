Пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

Марк Гурман, главный Apple-инсайдер, поделился новыми деталями об iOS 18, которое принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Покажут новую ОС в июне, а получить апдейт все смогут в сентябре после презентации линейки iPhone 16.

Известно, что в iOS 18 Apple наконец откажется от одного из главных правил в дизайне системы – закрепленного расположения иконок и виджетов. Прямо как в Android значки приложений можно будет свободно перемещать, оставляя пустые столбцы, строки и пробелы между ними.

В актуальных версиях iOS такой возможности нет: так, чтобы разместить иконки в нижнем ряду иконок, сначала нужно полностью заполнить и верхние строчки. При этом источник уточняет, что вряд ли Apple разрешит ставить иконки и виджеты вне сетки, то есть абсолютно беспорядочно.

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Также инсайдер в который раз подтвердил, что в iOS 18 Apple сделает упор на нейросети и ИИ-функции. О каких именно функциях идет речь, неясно. Но можно предположить, что они будут такими же, как в Samsung Galaxy S24, например, ИИ-ассистент напишет вместо вас текст и сократит письма, а ИИ-диктофон переведет запись в текст и сразу же сделает краткий пересказ содержимого.

По последним данным, iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. Но большая часть ИИ-фишек будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а старые модели получат только некоторые из новых возможностей.

А в ближайшие дни Apple должны представить новые планшеты – iPad Air и iPad Pro. Оба апдейта будут довольно значительными, включая переход на OLED-панели вместо ранее применявшихся LCD в iPad Pro.

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