Украинки потерпели третье поражение на чемпионате Европы по волейболу

Женская сборная Украины уступила хозяйкам турнира.

Женская сборная Украины по волейболу проиграла третий подряд матч на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.

В третьем туре группового этапа Украина в Лодзе проиграла хозяйкам площадки - сборной Польши.

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Самой результативной в составе сборной Украины стала Олеся Рыхлюк, в активе которой 17 очков.

Польша - Украина - 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

После трех матчей украинская сборная занимает пятое место в группе с шестью участниками. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. Впереди Украину ждут матчи против двух других аутсайдеров - Словении (28 августа) и Португалии (29 августа).

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче турнира сборная Украины разгромно проиграла Италии.