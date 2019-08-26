Сборная Украины потерпела второе разгромное поражение на женском ЧЕ по волейболу

Во втором поединке группового этапа украинки уступили сборной Италии.

Женская сборная Украины по волейболу неудачно выступает на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.

Во первом матче группового этапа подопечные Гария Егиазарова в Польше разгромно проиграли сборной Италии.

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Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 0:3. Украинки так и не сумели навязать соперницам борьбу.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Анна Степанюк, которая записала на свой счет 8 очков.

Украина - Италия - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25)

Это уже второе поражение на Евро для украинок. В первом туре они уступили бельгийкам.

Cледующий матч сборная Украины проведет против Польши 26 августа.

Отметим, что в плей-офф ЧЕ из каждой группы выйдут по четыре лучшие сборные из шести.

Как сообщал УНИАН, соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Польша, Италия, Бельгия, Португалия и Словения.