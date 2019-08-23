Сборная Украины потерпела крупное поражение на старте женского ЧЕ по волейболу

В первом матче группового этапа украинки проиграли сборной Бельгии.

Женская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.

В первом матче группового этапа подопечные Гария Егиазарова в Польше разгромно проиграли сборной Бельгии.

Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 0:3. Украинки сумели навязать соперницам борьбу только в третьем сете.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Олеся Рыхлюк, которая записала на свой счет 14 очков.

Украина - Бельгия - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25)

В следующем матче 25 августа сборная Украины сыграет со сборной Италии.

Отметим, что в плей-офф ЧЕ из каждой группы выйдут по четыре лучшие сборные из шести.

Как сообщал УНИАН, соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Польша, Италия, Бельгия, Португалия и Словения.