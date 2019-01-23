Женская сборная Украины по волейболу узнала соперников в финальной части Евро-2019

Матчи пройдут в августе-сентябре в четырех странах - Польше, Турции, Венгрии и Словакии.

Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц по групповому этапу финальной части Евро-2019 в результате жеребьевки, которая состоялась в Стамбуле.

Украинки попали в группу В, где сыграют против сборных Польши, Италии, Бельгии, Португалии и Словении. Матчи группы будут проходить в польском городе Лодзь.

Для женской сборной Украины это восьмое участие в финальной части чемпионата Европы. Они играли на главном европейском турнире для сборных в 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2011 и 2017 годах.

Чемпионат Европы состоится с 23 августа по 8 сентября 2019 года. Кроме Польши, матчи турнира пройдут в Турции, Венгрии и Словакии.

Результаты жеребьевки:

Группа А (Анкара, Турция): Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция;

Группа В (Лодзь, Польша): Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения;

Группа С (Будапешт, Венгрия): Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония;

Группа D (Братислава, Словакия): Словакия, Россия, Германия, Беларусь, Испания, Швейцария.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка мужского Евро, где также выступит сборная Украины, добившаяся этого права впервые с 2005 года.