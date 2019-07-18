"Доставали со дна бассейна": украинский прыгун в воду вспомнил страшный эпизод в карьере

Звездный спортсмен Илья Кваша рассказал о случае, который произошел с ним во время выступления.

Бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине и семикратный чемпион Европы Илья Кваша рассказал о самом неудачном прыжке в карьере.

Спортсмен дал интервью изданию "Главред".

"У меня было много неудачных прыжков за всю карьеру. Но один был особенно неудачным. В 2011 году во время исполнения три с половиной сальто назад из передней стойки (307 с), я близко пошел к трамплину и ударился головой об него. Потерял сознание. Мой напарник, на тот момент, Алексей Пригоров и мой тренер Сергей Николаевич Гуменюк доставали меня со дна бассейна. После этого прыжка я не тренировался в течении двух месяцев.

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Самое сложное - возвращаться после травм, а у меня их было много. После удара 2011 года, я работал с психологом для того, чтобы побороть страх того прыжка. Просто не мог пойти на вышку и все. Стоял какой-то "барьер". А про периодическую боль в спине, плече и говорить нечего. Это обычные спутники моей карьеры", - признался Кваша.

Напомним, в апреле Илья Кваша принял решение завершить карьеру. Теперь 31-летний спортсмен работает тренером.

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