Зеленский наградил орденами чемпионов мира по футболу и призеров Европейских игр
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды молодежной сборной Украины U-20 по футболу, а также призерам минувших Европейских игр-2019 в Минске.
Об этом свидетельствует указ на сайте главы государства.
Футболисты были награждены орденом "За заслуги" III степени, а тренеры Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко и Вячеслав Руженцев получили звания заслуженных работников физической культуры и спорта.
Футбольная сборная выиграла молодежный чемпионат мира в Польше, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.
Орденом "За заслуги" I степени был награжден чемпион и бронзовый призер Минска-2019 по легкой атлетике Богдан Бондаренко. Остальные спортсмены получили награды II и III степени.
Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский встретился с украинскими спортсменами.