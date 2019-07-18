Зеленский наградил орденами чемпионов мира по футболу и призеров Европейских игр

Президент отметил успехи украинских спортсменов.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды молодежной сборной Украины U-20 по футболу, а также призерам минувших Европейских игр-2019 в Минске.

Об этом свидетельствует указ на сайте главы государства.

Футболисты были награждены орденом "За заслуги" III степени, а тренеры Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко и Вячеслав Руженцев получили звания заслуженных работников физической культуры и спорта.

Футбольная сборная выиграла молодежный чемпионат мира в Польше, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Орденом "За заслуги" I степени был награжден чемпион и бронзовый призер Минска-2019 по легкой атлетике Богдан Бондаренко. Остальные спортсмены получили награды II и III степени.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский встретился с украинскими спортсменами.