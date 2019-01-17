Сборная Украины по волейболу узнала соперников на историческом для себя Евро-2019

Среди конкурентов "сине-желтых" - трехкратный чемпион мира сборная Польши.

Мужская сборная Украины по волейболу узнала своих соперников в финальном турнире чемпионата Европы-2019.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской волейбольной конфедерации.

В финальный турнир вышли 24 сборные, причем украинская команда попала в решающую стадию впервые с 2005 года.

Согласно формуле турнира, участники поделены на четыре группы - по шесть команд в каждой. По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в Группу D, где их соперниками будут сборные Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории.

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Группа А – Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния.

Группа В – Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия.

Группа С – Словения, Россия, Финляндия, Турция, Македония, Беларусь.

Группа D – Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, УКРАИНА, Черногория.

Следует отметить, что сборная Польши - действующий чемпион мира, которая в третий раз завоевала этот титул в сентябре 2018 года.

Финальное первенство Евро-2019 впервые пройдет сразу в четырех странах - Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Соответственно хозяевами группы D, где будет играть украинская сборная, будут Нидерланды. Матчи пройдут в Роттердаме и Амстердаме.

Евро-2019 будет проходить с 12-го по 29 сентября.