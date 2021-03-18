"Горняки" будут принимать команду Паулу Фонсеки.

18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - Рома".

Шахтер - Рома: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.55.

Первая встреча команд состоялась неделю назад в Риме и завершилась крупным поражением "Шахтера" со счетом 0:3.

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Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Шахтер - Рома

Онлайн-трансляция матча

Видео с предматчевой тренировки "Шахтера".

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Результаты команд в последних матчах:

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем