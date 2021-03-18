18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - Рома".
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Начало встречи - в 19.55.
Первая встреча команд состоялась неделю назад в Риме и завершилась крупным поражением "Шахтера" со счетом 0:3.
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Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Шахтер - Рома
Онлайн-трансляция матча
Видео с предматчевой тренировки "Шахтера".
💪🏻 Последняя тренировка перед «Ромой». ⚒ Верим в команду! 🧡#UEL#ШахтерРома@EuropaLeaguepic.twitter.com/AypCUq475a— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021
Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.
Результаты команд в последних матчах:
Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).
"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.
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