Теперь "горнякам" нужно рассчитывать на сумасшедший камбэк.

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 Лиги Европы нанес визит итальянской "Роме".

Хозяева поля были достаточно активны на старте тайма и подали три угловых в первые десять минут. В дополнение, римляне часто попадали в офсайд в дебюте игры. Как следствие, их давление привело к голу: чемпион мира 2010 года испанец Педро Родригес отдал разрезную передачу на Лоренцо Пеллегрини. 24-летний итальянец разобрался с Анатолием Трубиным и открыл счет на табло.

В период с 70-й по 80-ю минуты "горняки" деморализовались и пропустили еще дважды.

Лиги Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

"Рома" - "Шахтер" - 3:0

Голы: Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбулла, Манчини, Спинаццола (Бруну Перес, 79), Диавара (Ибанез, 79), Вильяр, Карсдорп, Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 34).

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Алан Патрик (Соломон, 79), Марлос (Антонио, 87), Тете (Коноплянка, 87), Мораес (Дентиньо, 76).

Рома - Шахтер: итоги матча

"Шахтер" впервые встретился со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан вратарь "Ромы" Пау Лопес. Его итоговый балл - 8.

Ответный матч состоится 18 марта.

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Автор: Будрин Артем