Перед "горняками" стоит задача отыграть три пропущенных мяча.

Донецкий "Шахтер" 18 марта в Киеве проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Рома.

В первом матче "Шахтер" разгромно проиграл "Роме", и теперь, по мнению букмекеров, почти лишился шансов на выход в четвертьфинал.

На проход "Ромы" дается минимальный коэффициент 1,01, тогда как на то, что дальше все же пройдет "Шахтер" - 26,00.

Что касается ответной игры, то здесь "горняки" также не являются фаворитами: на их победу выставлен коэффициент 2,70, тогда как на "Рому" - 2,55. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,65.

Шахтер - Рома: перед матчем

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, который травмировался в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь