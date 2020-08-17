Интер - Шахтер: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

"Шахтер" и "Интер" поспорят за путевку в финал еврокубка.

17 августа в Дюссельдорфе пройдет второй полуфинальный матч Лиги Европы 2019-2020, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Интер - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

Команды определят финалиста турнира по итогам одной встречи. В таком формате проходит весь "Финал восьми" Лиги Европы.

Интер - Шахтер: анонс полуфинала Лиги Европы

По пути к полуфиналу в плей-офф Лиги Европы "Интер" прошел "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер", а "Шахтер" выбил из борьбы "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель".

Интер - Шахтер: прогноз букмекеров

В финале турнира победитель противостояния итальянского и украинского клубов сыграет с испанской "Севильей".

Лига Европы, Финал восьми, 1/2 финала

Интер - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Текущая форма команд:

Антонио Конте перед матчем назвал "Шахтер" "самым сильным соперником" команды в Лиге Европы. А Луиш Каштру выразил мнение, что соперникам не удастся удивить друг друга.

Накануне "Шахтер" потренировался на стадионе в Дюссельдорфе:

Как "Шахтер" добирался до полуфинала Лиги Европы:

Арена в Дюссельдорфе, на которой сыграют команды.

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Автор: Антон Дударь