Интер - Шахтер: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы
17 августа в Дюссельдорфе пройдет второй полуфинальный матч Лиги Европы 2019-2020, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.
Интер - Шахтер: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 22.00.
Команды определят финалиста турнира по итогам одной встречи. В таком формате проходит весь "Финал восьми" Лиги Европы.
Интер - Шахтер: анонс полуфинала Лиги Европы
По пути к полуфиналу в плей-офф Лиги Европы "Интер" прошел "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер", а "Шахтер" выбил из борьбы "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель".
Интер - Шахтер: прогноз букмекеров
В финале турнира победитель противостояния итальянского и украинского клубов сыграет с испанской "Севильей".
Лига Европы, Финал восьми, 1/2 финала
Интер - Шахтер
Онлайн-трансляция матча
Текущая форма команд:
Антонио Конте перед матчем назвал "Шахтер" "самым сильным соперником" команды в Лиге Европы. А Луиш Каштру выразил мнение, что соперникам не удастся удивить друг друга.
Накануне "Шахтер" потренировался на стадионе в Дюссельдорфе:
Как "Шахтер" добирался до полуфинала Лиги Европы:
Арена в Дюссельдорфе, на которой сыграют команды.
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