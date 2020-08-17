Тренер Интера назвал Шахтер "самым сильным соперником" в Лиге Европы

Антонио Конте заявил, что "Интер" хорошо готов к матчу.

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы, в котором его подопечные встретятся с "Шахтером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Слова Конте приводит официальный сайт "Шахтера".

"У нас большое уважение к "Шахтеру". Это клуб, который в течение всех последних лет показал на европейском уровне, что умеет. И сейчас это самый сильный соперник из всех, с кем мы играли в этом турнире", - сказал Конте.

"Но мы хорошо готовы к матчу. Выйдем на поле с большим уважением к ним, но также с большой целеустремленностью и желанием показать, что мы попали в полуфинал не случайно. Сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал", - добавил тренер "Интера".

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Итальянский тренер признался, что хорошо помнит, как играл против "Шахтера", когда возглавлял "Ювентус". Он отметил, что у "горняков" всегда "были и остаются очень сильные футболисты".

"Структура "Шахтера" как клуба такова, что их уровень, вне зависимости от смены тренера, всегда остается очень высоким. У "Шахтера" есть своя ДНК, и этот клуб добился огромного уважения", - сказал Конте.

Также он назвал главную заслугу Луиша Каштру:

"Она состоит в том, что это огромное число талантов он сумел убедить играть как единое целое, играть для всей команды. Хоть у "Шахтера" сильные футболисты в атаке и полузащите, но "горняки" так же достаточно хорошо могут обороняться. Видно, что Луиш Каштру тщательно над этим работал. Поздравляю его с тем, что он смог найти такой путь".

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча 17 августа.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1). До этого в плей-офф "горняки" выбили "Бенфику" и "Вольфсбург", а итальянский клуб - "Лудогорец" и "Хетафе".

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал. "Интер" может выйти в финал турнира в пятый раз.

Во втором полуфинале турнира "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.

Уже известно, что судить матч "Интер" - "Шахтер" будет опытный польский рефери.

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Автор: Антон Дударь