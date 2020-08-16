"Просто еще одна игра": тренер Шахтера Каштру - о полуфинале Лиги Европы

Луиш Каштру выразил уверенность в том, что "Шахтеру" и "Интеру" не удастся друг друга удивить.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Интером" в полуфинале Лиги Европы.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

"Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой - и это неудивительно. У Конте интереснейшая динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены", - сказал португалец.

"Предстоит очень трудная игра. "Интер" также, думаю, встретится со сложностями. Спокойствие - это наша ДНК, наша составляющая. Часто, когда речь идет о ДНК клубов, говорят о стиле игры, о том, что команда демонстрирует на поле. Но не только: за его пределами это спокойствие, уверенность, которую мы несем с собой, что также является нашей составляющей. Очень важно развивать собственную идею игры, не уходить далеко от своих принципов, показывать снова же свою ДНК на поле. И я уверен, что мы полностью готовы к матчу", - добавил он.

Каштру также выразил мнение, что соперники хорошо изучили друг друга:

"Думаю, сегодня никого ничем не удивишь. В течение всего сезона строилась определенная работа, и в конце все видят результат. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, в особенности это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Будет интересная игра".

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У португальского тренера спросили, советовался ли он перед игрой с экс-наставником "горняков" Паулу Фонсекой, который работает в Италии. Каштру ответил:

"Нет-нет, мы не делились друг с другом информацией касательно матчей с "Интером". Мы не говорили".

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча 17 августа.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1). До этого в плей-офф "горняки" выбили "Бенфику" и "Вольфсбург", а итальянский клуб - "Лудогорец" и "Хетафе".

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал. "Интер" может выйти в финал турнира в пятый раз.

Во втором полуфинале турнира встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.

Уже известно, что судить матч "Интер" - "Шахтер" будет опытный польский рефери.

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Автор: Антон Дударь