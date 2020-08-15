Интер - Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги Европы

Чемпион Украины попытается выбить фаворита турнира и выйти в финал.

17 августа в немецком Дюссельдорфе состоится полуфинальный матч Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" встретится с "Интером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи итальянскую команду. На победу "Интера" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,77, тогда как на успех "Шахтера" - 4,00. Ничья оценивается коэффициентом 4.25.

"Нерадзурри" также являются более вероятными финалистами турнира. На выход "Интера" в финал коэффициент составляет 1,43, а на то, что в решающий поединок пробьются "горняки" - 2,86.

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1).

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал.

Во втором полуфинале турнира встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.

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Автор: Данил Слесь