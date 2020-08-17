Интер - Шахтер: анонс битвы за финал Лиги Европы

В противостоянии итальянского и украинского клубов определится второй финалист турнира.

Сегодня, 17 августа, на "Эсприт Арене" в Дюссельдорфе пройдет матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Судьба путевки в финальный матч Лиги Европы решится по итогам одной встречи - в таком формате проходит весь "Финал восьми". В решающем матче победитель противостояния "Интера" и "Шахтера" встретится с "Севильей".

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"Интер"

"Интер" заканчивает свой первый сезон под руководством Антонио Конте. И Лига Европы осталась единственным шансом "нерадзурри" завершить сезон с трофеем.

В чемпионате Италии команда финишировала на втором месте, в итоге отстав от "Ювентуса" на 1 очко. А в Кубке Италии "Интер" не сумел пробиться в финал, проиграв на стадии 1/2 финала "Наполи".

Свой путь в еврокубках в сезоне 2019-2020 "Интер" начинал с Лиги чемпионов, однако занял третье место в одной группе с "Барселоной" и дортмундской "Боруссией", опередив лишь "Славию".

После этого итальянский клуб оказался в плей-офф Лиги Европы, где поочередно прошел "Лудогорец" (2:0, 2:1), "Хетафе" (2:0) и "Байер" (2:1).

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"Шахтер"

"Шахтер", который также проводит первый сезон с новым тренером, уже выиграл один трофей - очередные золотые медали чемпионата Украины. "Горняки" сверхуверенно опередили своего главного конкурента "Динамо" - на итоговые 23 очка.

Как и "Интер", свой путь в еврокубках "Шахтер" начал с Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ донецкий клуб занял третье место в одной группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо".

В плей-офф Лиги Европы "Шахтер" оставил за бортом турнира "Бенфику" (2:1, 3:3), "Вольфсбург" (2:1, 3:0) и "Базель" (4:1).

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История противостояний

"Шахтер" ранее один раз пересекался с "Интером" - в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2005-2006. Тогда "горняки" уступили в первом матче со счетом 0:2, а ответная игра завершилась вничью - 1:1.

Слова перед матчем

Главный тренер "Интера" Антонио Конте:

"Мы должны уважать "Шахтер". Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет, и подготовились должным образом. "Шахтер" - сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой. У Конте интересная динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены".

Ориентировочные составы

"Интер": Ханданович Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес

Травмы

У "Шахтера" травмирован основной левый защитник Исмаили. У "Интера" из-за травм не сыграют Алексис Санчес и Матиас Весино.

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с опытным польским рефери Шимоном Марчиняком.

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Автор: Антон Дударь