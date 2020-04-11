Реалии коронавируса: стоимость Роналду упала до рекордной отметки за 12 лет

Португалец подешевел на трансферном рынке, что стало следствием пандемии.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подешевел до рекордного минимума.

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В настоящий момент один из лучших футболистов мира оценен порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Ресурс пересмотрел цены на игроков из-за пандемии COVID-19, которая привела к остановке практически всех футбольных турниров. По сравнению с данными декабря прошлого года, стоимость Роналду упала на 15 миллионов евро.

В настоящий момент 35-летний футболист оценен в рекордно низкую сумму за последние 12 лет. В последний раз его контракт стоил всего 60 миллионов летом 2008 года, когда он выступал за "Манчестер Юнайтед" и готовился к переходу в мадридский "Реал". Рекордным ценник был в октябре 2014-го - 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду провел 32 матча и забил 25 голов во всех турнирах. В составе "Реала" форвард играл с 2009 по 2018 год, после чего был куплен "Ювентусом" за сумму порядка 100 миллионов евро.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду может покинуть "Ювентус" и уже знает, где хочет продолжить карьеру.