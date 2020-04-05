Роналду хочет покинуть Ювентус и задумал неожиданный трансфер - СМИ

Португалец может вернуться в Испанию.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду летом может покинуть клуб.

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Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, португалец испытывает чувство ностальгии по периоду выступлений в футболке "Реала" и хочет вернуться в мадридский клуб. Нападающего не до конца устраивают успехи "Ювентуса" и собственная роль в команде.

При этом отмечается, что "Реалу" потребуются серьезные деньги, чтобы вернуть футболиста, несмотря на его 35-летний возраст. Ожидается, что "Юве" запросит более 60 миллионов евро за своего лидера.

В нынешнем сезоне Роналду провел 32 матча и забил 25 голов во всех турнирах.

В составе "Реала" форвард играл с 2009 по 2018 год, после чего был куплен "Ювентусом" за сумму порядка 100 миллионов евро.

В настоящий момент практически весь европейский футбол остановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому рамки летнего трансферного окна и его правила могут измениться, если этого потребует ситуация.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду станет первым в истории футболистом-миллиардером.