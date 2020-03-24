У знаменитого футбольного тренера диагностировали коронавирус

Турецкий специалист Фатих Терим сообщил, что болен коронавирусом.

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим заразился коронавирусом.

Об этом Терим сообщил в Twitter. Он отметил, что сдал тест на коронавирус.

"Согласно положительному результату сегодняшнего теста, я заражен коронавирусом. Я в больнице, в хороших руках. Не переживайте", - написал Терим.

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На данный момент Терим уже четвертый раз в карьере возглавляет "Галатасарай", с который выиграл 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в 2000 году. Сборную Турции он привел к бронзовым медалям чемпионата Европы-2008. Также Терим работал с итальянскими "Фиорентиной" и "Миланом".

Отметим, что в Турции зафиксировано более 1500 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом также заболели легендарный Паоло Мальдини и его сын.