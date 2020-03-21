Легенда футбола Мальдини заболел коронавирусом

Заразился также сын Паоло Мальдини Даниэль.

Легендарный футболист, экс-защитник "Милана", а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини заразился коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

Отмечается, что 51-летний Мальдини контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Позже у экс-футболиста появились симптомы заболевания. Лабораторный анализ выявил у Мальдини коронавирус.

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У его сына, 18-летнего Даниля Мальдини, который в этом сезоне дебютировал за первую команду "Милана", также диагностировали коронавирус.

На данный момент они оба чувствуют себя хорошо. Паоло и Даниэль уже провели две недели в самоизоляции дома и не контактировали с другими людьми. Они будут оставаться в карантине, пока клинически не будет установлено, что они выздоровели.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что коронавирусом заразился звездный нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала.