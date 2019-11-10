На кону - чемпионская интрига: анонс матча Шахтер - Динамо

В Харькове состоится очередная дуэль украинских грандов.

10 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Начало поединка - в 17.00.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч по ТВ

В нынешнем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.

"Шахтер"

Как мы писали выше, в Премьер-лиге у дончан все великолепно. В прошлом туре команда в резервном составе разгромила "Карпаты" и пока продолжает уверенно двигаться к титулу.

10 очков запаса в чемпионата позволяют Луишу Каштру сосредоточиться на борьбе в Лиге чемпионов, однако там проблем у "горняков" хватает.

На этой неделе команда гостила у загребского "Динамо" и с огромным трудом спасла ничью на последних секундах - 3:3. Все благодаря Пятову, который пошел в штрафную соперника и заработал пенальти.

Стоит отметить, что ничья полностью устроит "горняков", ведь в таком случае они сохранят отрыв, поэтому "Шахтер" наверняка будет ждать атакующей тактики от гостей и постарается поймать динамовцев на контратаке.

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"Динамо"

Киевляне подходят к матчу против дончан с серией из двенадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные).

В Лиге Европы у команды Алексея Михайличенко после четыре туров в активе шесть очков и вторая строчка в группе. Именно в этом турнире команда провела прошлый матч, сыграв вничью с "Копенгагеном" в Дании - 1:1.

В прошлом туре УПЛ киевляне разгромили "Львов" - 4:0. Перед этим, 30 октября, динамовцы принимали "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины и сумели победить со счетом 2:1 - Денис Попов забил победный гол в экстра-тайме головой после подачи с углового.

Травмы и дисквалификации

Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустит полузащитник донецкого клуба Алан Патрик. Также из-за травм на поле не выйдут Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а под вопросом остается выхода на поле Тараса Степаненко.

У "Динамо" также есть дисквалификация - игру пропустит капитан команды Сергей Сидорчук. В лазарете остаются Денис Бойко и Никита Бурда.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тайсон, Мораес

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Цыганков, Вербич, Беседин

Мнения экспертов

Александр Сопко:

"Отрыв между командами сейчас никто не считает, еще рано. Десятиочковый гандикап не позволит расслабиться. Тут еще много личных счетов, особенно после последней проигранной "Шахтером" игры на Кубок. Был очень нервный поединок. Та принципиальность, которая существует между клубами на протяжении десятилетий, не позволит расслабиться и не настроиться на поединок".

Сергей Нагорняк:

"Думаю, что всех нас ждет такая же ожесточенная и бескомпромиссная игра между "горняками" и киевлянами, как и недавно в Кубке Украины. Похоже, что предстоящий матч - это последний шанс для "Динамо" вклиниться в чемпионскую гонку. Для "Шахтера" же игра в Харькове - возможность закрыть вопрос с чемпионством и естественно "горняки" постараются воспользоваться этим шансом. В случае их победы интрига в борьбе за золото умрет окончательно".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным из Киевской области.