Шахтер - Динамо: где смотреть матч Премьер-лиги

Украинские гранды проведут очередной очный поединок.

10 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Начало встречи - в 17:00.

В прямом эфире встречу украинских грандов будет транслировать телеканал "Футбол 1".

В нынешнем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Шахтера" вошел в символическую сборную молодых игроков Лиги чемпионов.