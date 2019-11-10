Шахтер - Динамо - 1:0: онлайн матча Премьер-лиги
В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
УПЛ, 14-й тур
Шахтер - Динамо - 1:0
Гол: Кривцов, 18
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 90+6), Тайсон, Тете (Болбат, 88), Коваленко, Мораес (Дентиньо, 31)
"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев (Гермаш, 68), Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригес (Беседин, 62)
Предупреждения: Коваленко, Дентиньо, Додо, Срна - Попов, Шабанов, Шапаренко, Родригес, Миколенко
Удаление: Тайсон, 82
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток! "Шахтер" побеждает со счетом 1:0!
90+8 - Выбил Исмаили мяч после навеса от Бущана. Финальный штурм от динамовцев.
90+6 - Майкон меняет Маркоса Антонио.
90+5 - Пятов вынес мяч после подачи с углового от динамовцев.
90+3 - Буяльский нарушил правила. Штрафной для "Шахтера" на половине поля дончан.
Восемь минут добавил арбитр.
88 - Болбат меняет Тете.
86 - Гармаш пытался перекинуть Пятова и почти попал по воротам.
85 - Караваев навесил в штрафную "Шахтера" - Пятов забрал мяч.
82 - Команды вернулись на поле и Тайсон получил красную за реакцию на поведение болельщиков. Интересно!
75 - Дела. Конфликт возник у бразильцев "Шахтера" с болельщиками "Динамо". Тайсон и Дентиньо даже заплакали, а судья увел команды с поля.
72 - Попов оказался в офсайде в штрафной "Шахтера".
70 - Гармаш прострелил и защитники вынесли мяч.
68 - Последняя замена от "Динамо" - Гармаш меняет Шепелева.
65 - Ассистент Каштру Дарио Срна получил желтую за разговоры на бровке.
63 - Дентиньо подкатился в Бущана и наказан желтой.
62 - Беседин поменял Родригеса.
59 - Буяльский поменял Миколенко. У защитника травма.
58 - Тете убегал один на один, но Попов все-таки достал бразильца.
57 - Обводящий удар от Тете - Бущан забрал мяч.
56 - Тайсон подал штрафной, а Матвиенко пробивал головой - мимо.
56 - Миколенко получил желтую за срыв атаки "Шахтера".
53 - Кендзера бросился под пушечный удар Тайсона метров с десяти.
49 - Жерсон Родригес получил желтую.
49 - Несколько ударов от динамовцев заблокировали защитники "горняков" и в итоге вынесли мяч из штрафной. Было жарко.
48 - Тайсон вынес мяч после подачи Цыганкова с углового.
Второй тайм. Игра продолжается.
Перерыв. "Шахтер" ведет - 1:0.
45+2 - Очень коротким пасом бразильцы "Шахтера" пытались занести мяч в ворота "Динамо", но защитники им это сделать не позволили.
Две минуты добавил арбитр.
43 - Остро простреливал Додо, но арбитр зафиксировал офсайд у Деньиньо.
40 - Вербич отдавал пас на Родригеса, но не поняли друг друга игроки "Динамо".
39 - Ворвался в штрафную "горняков" Родригес и в итоге потерял мяч довольно быстро.
36 - Неудачно исполнили штрафной динамовцы.
34 - Жерсон Родригес пробивает куда-то выше ворот из убойной позиции.
32 - Бущан не дотянулся до мяча, но никто на дальней штанге не сумел замкнуть навес.
31 - Мораеса унесли на носилках, а его место на поле занял Дентиньо.
29 - Мораес очень болезненно получил по ноге от Попова и пока лежит на газоне.
28 - Шапаренко получил по ногам от Коваленко и заработал штрафной далеко от ворот.
26 - Дважды Караваев пытался перебросить Исмаили, но оба раза бразилец был на высоте.
23 - Старается атаковать "Динамо", но пока владением мяча все ограничивается.
18 - Не забиваешь ты... Гол! Тете подал с углового, а Кривцов опередил оппонента и расстрелял ворота "Динамо" головой.
18 - Жерсон Родригес вышел один на один с Пятовым и не сумел переиграть вратаря.
17 - Матвиенко хлестко пробил - Бущан забрал мяч.
16 - Второй центральный защитник теперь на карточке у "Динамо". Шабанов сфолил на Тете.
13 - Неудачно Попов перехватил прострел от Додо, но ошибку защитника подчистил Бущан.
11 - В последний момент выбил мяч Шабанов из-под ног у Мораеса, который выбегал один на один.
9 - Пробил Тете со штрафного и мяч прошел чуть выше ворот.
9 - Тайсон убегал от защитников и Попов был вынужден сфолить - желтая защитнику "Динамо".
6 - Караваев оказался в офсайде после заброса от партнера.
4 - В первые минуты полный контроль мяча за "Шахтером".
3 - Первый угловой заработали "горняки". Во время его подачи Степаненко сфолил в атаке на Вербиче.
Стартовый свисток. Поединок начался!
Команды вышли на поле. Звучит гимн Украины.
Марлос не попал в состав дончан, потому что просто получил отдых после ряда напряженных поединков.
Расстановка киевлян.
👊 Наш склад проти 🆚 «Шахтаря»!#FCDKLive#ШахтарДинамоpic.twitter.com/AvqP6C2IHL— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 10 ноября 2019 г.
"Шахтер" сыграет в оранжевом.
Арена "Металлист" - в ожидании матча.
Промо "класичного" от "Шахтера".
Украинское классико #ШахтерДинамо – СЕГОДНЯ! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 10 ноября 2019 г.
Где вы будете поддерживать «Шахтер»?! pic.twitter.com/HWIm6HJS4s
В ожидании матча можно посмотреть встречу молодежных команд, которая состоялась накануне. Команды сыграли вничью - 1:1.
Кто отправился в Харьков в составе "Динамо".
Вирушаємо в Харків у такому складі 👊🔵— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 9 ноября 2019 г.
З цих гравців буде сформована заявка на матч 14-го туру Favbet Ліги #ШахтарДинамоpic.twitter.com/oPl9O2OHvk
В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.
В этом сезоне украинские гранды играли между собой три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.
Шахтер - Динамо: анонс матча Премьер-лиги
На этой неделе донецкая команда гостила у загребского "Динамо" и с огромным трудом спасла ничью на последних секундах - 3:3.
Киевляне подходят к матчу против дончан с серией из двенадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). Команда провела прошлый матч в Лиге Европы, сыграв вничью с "Копенгагеном" в Дании - 1:1.