Шахтер - Динамо - 1:0: онлайн матча Премьер-лиги

На ОСК "Металлист" играли лидеры чемпионата Украины.

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

УПЛ, 14-й тур

Шахтер - Динамо - 1:0

Гол: Кривцов, 18

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 90+6), Тайсон, Тете (Болбат, 88), Коваленко, Мораес (Дентиньо, 31)

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев (Гермаш, 68), Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригес (Беседин, 62)

Предупреждения: Коваленко, Дентиньо, Додо, Срна - Попов, Шабанов, Шапаренко, Родригес, Миколенко

Удаление: Тайсон, 82

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! "Шахтер" побеждает со счетом 1:0!

90+8 - Выбил Исмаили мяч после навеса от Бущана. Финальный штурм от динамовцев.

90+6 - Майкон меняет Маркоса Антонио.

90+5 - Пятов вынес мяч после подачи с углового от динамовцев.

90+3 - Буяльский нарушил правила. Штрафной для "Шахтера" на половине поля дончан.

Восемь минут добавил арбитр.

88 - Болбат меняет Тете.

86 - Гармаш пытался перекинуть Пятова и почти попал по воротам.

85 - Караваев навесил в штрафную "Шахтера" - Пятов забрал мяч.

82 - Команды вернулись на поле и Тайсон получил красную за реакцию на поведение болельщиков. Интересно!

75 - Дела. Конфликт возник у бразильцев "Шахтера" с болельщиками "Динамо". Тайсон и Дентиньо даже заплакали, а судья увел команды с поля.

72 - Попов оказался в офсайде в штрафной "Шахтера".

70 - Гармаш прострелил и защитники вынесли мяч.

68 - Последняя замена от "Динамо" - Гармаш меняет Шепелева.

65 - Ассистент Каштру Дарио Срна получил желтую за разговоры на бровке.

63 - Дентиньо подкатился в Бущана и наказан желтой.

62 - Беседин поменял Родригеса.

59 - Буяльский поменял Миколенко. У защитника травма.

58 - Тете убегал один на один, но Попов все-таки достал бразильца.

57 - Обводящий удар от Тете - Бущан забрал мяч.

56 - Тайсон подал штрафной, а Матвиенко пробивал головой - мимо.

56 - Миколенко получил желтую за срыв атаки "Шахтера".

53 - Кендзера бросился под пушечный удар Тайсона метров с десяти.

49 - Жерсон Родригес получил желтую.

49 - Несколько ударов от динамовцев заблокировали защитники "горняков" и в итоге вынесли мяч из штрафной. Было жарко.

48 - Тайсон вынес мяч после подачи Цыганкова с углового.

Второй тайм. Игра продолжается.

Перерыв. "Шахтер" ведет - 1:0.

45+2 - Очень коротким пасом бразильцы "Шахтера" пытались занести мяч в ворота "Динамо", но защитники им это сделать не позволили.

Две минуты добавил арбитр.

43 - Остро простреливал Додо, но арбитр зафиксировал офсайд у Деньиньо.

40 - Вербич отдавал пас на Родригеса, но не поняли друг друга игроки "Динамо".

39 - Ворвался в штрафную "горняков" Родригес и в итоге потерял мяч довольно быстро.

36 - Неудачно исполнили штрафной динамовцы.

34 - Жерсон Родригес пробивает куда-то выше ворот из убойной позиции.

32 - Бущан не дотянулся до мяча, но никто на дальней штанге не сумел замкнуть навес.

31 - Мораеса унесли на носилках, а его место на поле занял Дентиньо.

29 - Мораес очень болезненно получил по ноге от Попова и пока лежит на газоне.

28 - Шапаренко получил по ногам от Коваленко и заработал штрафной далеко от ворот.

26 - Дважды Караваев пытался перебросить Исмаили, но оба раза бразилец был на высоте.

23 - Старается атаковать "Динамо", но пока владением мяча все ограничивается.

18 - Не забиваешь ты... Гол! Тете подал с углового, а Кривцов опередил оппонента и расстрелял ворота "Динамо" головой.

18 - Жерсон Родригес вышел один на один с Пятовым и не сумел переиграть вратаря.

17 - Матвиенко хлестко пробил - Бущан забрал мяч.

16 - Второй центральный защитник теперь на карточке у "Динамо". Шабанов сфолил на Тете.

13 - Неудачно Попов перехватил прострел от Додо, но ошибку защитника подчистил Бущан.

11 - В последний момент выбил мяч Шабанов из-под ног у Мораеса, который выбегал один на один.

9 - Пробил Тете со штрафного и мяч прошел чуть выше ворот.

9 - Тайсон убегал от защитников и Попов был вынужден сфолить - желтая защитнику "Динамо".

6 - Караваев оказался в офсайде после заброса от партнера.

4 - В первые минуты полный контроль мяча за "Шахтером".

3 - Первый угловой заработали "горняки". Во время его подачи Степаненко сфолил в атаке на Вербиче.

Стартовый свисток. Поединок начался!

Команды вышли на поле. Звучит гимн Украины.

Марлос не попал в состав дончан, потому что просто получил отдых после ряда напряженных поединков.

Расстановка киевлян.

"Шахтер" сыграет в оранжевом.

Арена "Металлист" - в ожидании матча.

Промо "класичного" от "Шахтера".

В ожидании матча можно посмотреть встречу молодежных команд, которая состоялась накануне. Команды сыграли вничью - 1:1.

Кто отправился в Харьков в составе "Динамо".

Вирушаємо в Харків у такому складі 👊🔵



З цих гравців буде сформована заявка на матч 14-го туру Favbet Ліги #ШахтарДинамоpic.twitter.com/oPl9O2OHvk — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 9 ноября 2019 г.

В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.

В этом сезоне украинские гранды играли между собой три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.

Шахтер - Динамо: анонс матча Премьер-лиги

На этой неделе донецкая команда гостила у загребского "Динамо" и с огромным трудом спасла ничью на последних секундах - 3:3.

Киевляне подходят к матчу против дончан с серией из двенадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). Команда провела прошлый матч в Лиге Европы, сыграв вничью с "Копенгагеном" в Дании - 1:1.

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