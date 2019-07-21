Ничья и поражение: Динамо провело два матча за день (видео)
Киевское "Динамо" 21 июля провело два контрольных матча за день. Подопечные Александра Хацкевича сыграли против "Оболони-Бровар", а также новичка УПЛ "Колоса".
Первая встреча завершилась вничью - 1:1.
"Динамо" - "Оболонь-Бровар" - 1:1
Голы: Цитаишвили, 10 Островский, 82
"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Кравченко, Попов, Шабанов, Пиварич, Кадири, Гармаш, Цитаишвили, Сидклей, Шапаренко, Русин.
На 65-й минуте на замену вышли: Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.
Во втором матче дня "Динамо" потерпело поражение.
"Динамо" - "Колос" - 1:3
Голы: Беседин, 58 - Гавриш, 55, с пенальти, Нехтий, 75, Черноморец, 90+1
"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Сидорчук (Вербич, 73), Шепелев, Де Пена, Караваев (Цитаишвили, 76), Буяльский, Беседин
Удаление: Бурда, 90+1
Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" огласило заявку на сезон.