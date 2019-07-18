Без украинского форварда и бразильца: Динамо огласило заявку на сезон

В заявку киевлян на УПЛ не вошли Назарий Русин и Сидклей.

Киевское "Динамо" опубликовало заявку команды на предстоящий чемпионат УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В заявку киевлян не вошли форвард Назарий Русин, который может уйти в аренду, и бразильский легионер Сидклей, который может вернуться на родину. Также в заявку не попали защитник Никита Кравченко и голкипер Владимир Маханьков.

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Основная заявка "Динамо" выглядит следующим образом:

Вратари: 71. Денис Бойко, 1. Георгий Бущан, 31. Владислав Кучерук

Защитники: 26. Никита Бурда, 44. Тамаш Кадар, 94. Томаш Кендзера, 16. Виталий Миколенко, 23. Йосип Пиварич, 4. Денис Попов, 30. Артем Шабанов;

Полузащитники: 18. Александр Андриевский, 29. Виталий Буяльский, 7. Беньямин Вербич, 19. Денис Гармаш, 14. Карлос Де Пена, 6. Мохаммед Кадири, 20. Александр Караваев, 99. Миккель Дуэлунд, 5. Сергей Сидорчук, 15. Виктор Цыганков, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко

Нападающие: 41. Артем Беседин, 9. Фран Соль, 11. Георгий Цитаишвили.

Стоит отметить, что до 25 июля "Динамо" еще может дозаявить игроков.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" понесло серьезные потери перед матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".