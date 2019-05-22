Форвард Шахтера выбыл на месяц и не сыграет за сборную Украины
16:45, 22 мая 2019Футбол
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Лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес из-за травмы пропустит остаток сезона.
Жуниор Мораес не сыграет против Сербии и Люксембурга / фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес из-за травмы выбыл до конца сезона.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Мораес получил травму в матче предыдущего тура УПЛ против "Зари". У него диагностировали перелом двух ребер.
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На восстановление нападающему понадобится около месяца.
Таким образом, бразилец с украинским паспортом не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые пройдут 7 и 10 июня.
Также форвард пропустит матч "Шахтер" - "Динамо", который состоится сегодня, 22 мая.
Как сообщал УНИАН, ранее у "Шахтера" травмировался также бразильский защитник Исмаили.
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