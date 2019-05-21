Шахтер понес серьезную потерю перед матчем с Динамо

Один из лидеров донецкого клуба Исмаили не сможет сыграть в центральном матче 30-го тура

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили из-за травмы не сможет принять участие в центральном матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Исмаили, который получил повреждение в матче против "Зари", не тренировался вместе с командой. Бразилец восстанавливается после травмы и не сможет помочь "горнякам" в игре с "Динамо".

Матч "Шахтер" - "Динамо", напомним, состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове.

К этой встрече "горняки" подходят уже в статусе чемпиона Украины. За три тура до финиша чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков.

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Динамо".