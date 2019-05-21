Шахтер понес серьезную потерю перед матчем с Динамо
18:16, 21 мая 2019Футбол
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Один из лидеров донецкого клуба Исмаили не сможет сыграть в центральном матче 30-го тура
Исмаили пропустит всеукраинское дерби / фото: ФК Шахтер
Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили из-за травмы не сможет принять участие в центральном матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо".
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Исмаили, который получил повреждение в матче против "Зари", не тренировался вместе с командой. Бразилец восстанавливается после травмы и не сможет помочь "горнякам" в игре с "Динамо".
Матч "Шахтер" - "Динамо", напомним, состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове.
К этой встрече "горняки" подходят уже в статусе чемпиона Украины. За три тура до финиша чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков.
УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Динамо".
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