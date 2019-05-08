Слезы и ссора с фанатами: у Месси сдали нервы после досадного вылета из Лиги чемпионов

Лидер "Барселоны" был раздосадован поражением в полуфинале ЛЧ от "Ливерпуля".

У лидера "Барселоны" и одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси сдали нервы после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" и вылета из турнира.

Как сообщает Marca, сразу после матча Месси не сумел сдержать эмоции и расплакался в раздевалке. Отмечается, что аргентинец наиболее болезненно из всех игроков "Барселоны" воспринял досадный вылет из ЛЧ.

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По информации Mundo Deportivo, в аэропорт Месси добирался отдельно от команды, так как задержался на стадионе из-за допинг-теста.

В аэропорту Месси ждали болельщики "Барселоны", которые в нелицеприятной форме начали предъявлять ему претензии. Аргентинец вступил с фанатами в перепалку, после чего увести футболиста пришлось его личному менеджеру Пепе Косте.

Напомним, после победы со счетом 3:0 в первом матче "Барселона" проиграла со счетом 0:4 в ответной игре.

УНИАН также сообщал о том, что Луис Суарес сравнил "Барселону" с командой школьников.