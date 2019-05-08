Барселону сравнили с командой школьников: неожиданное признание игрока каталонского клуба

Форвард Луис Суарес считает, что винить в поражении тренера команды нельзя.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором каталонский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

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«Невозможно за одну минуту пропустить сразу два гола. В эпизоде, когда «Ливерпуль» забил нам четвёртый мяч, мы выглядели как команда школьников. Нельзя винить тренера в поражении. Только мы ответственны за это поражение», - отметил Суарес, чьи слова цитирует Football 365.

Напомним, в ответном матче "Ливерпуль" разгромил Барселону" - 4:0 - и второй год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Решающий поединок пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Как сообщал УНИАН, впервые с 2013 года в финале главного еврокубкового турнира нет испанских клубов.