"Не виноваты в том, что произошло": Усик высказался об отношении к россиянам

Боксер отметил, что разделяет политиков и простых людей.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал о своем отношении к России и ее жителям.

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Спортсмен дал интервью YouTube-каналу ЭХО КИЕВА.

"У меня очень много знакомых и друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Или еще кто-то.

Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем. Слушайте, я столько за это время услышал о том, что я "сепар", "ватник", "малорос". Столько названий, что, мне кажется, можно даже песню под это придумать", - заявил Усик.

По словам экс-чемпиона мира, в будущем люди пожалеют о своем поведении:

"Пройдет какое-то большое количество времени, а, дай Бог, чтобы прошло мало, и мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли допустить, что такое вообще произошло?". А такое будет.

На самом деле, если мы ждем какой-то помощи извне, то это очень плохо. Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга. Соседа не бить, не обзывать его".

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес.