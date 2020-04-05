"При встрече не скажет": Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес

Украинский боксер поблагодарил "собеседника" за его поведение.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик ответил на слова одного из своих подписчиков в соцсетях.

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Усик вел прямой эфир в Instagram и решил отреагировать на слова одного из комментаторов, который захотел его оскорбить.

"Это написало расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя - нет.

Я говорю тебе, что ты трусишка, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться. Друг, ты делаешь меня сильнее. Я тебе благодарен. На самом деле спасибо тебе очень большое", - заявил боксер.

Также Усик предложил оппоненту выйти в его эфир и обсудить ситуацию, но человек этого не сделал.

Напомним, свой следующий бой Александр Усик должен провести против британца Дерека Чисора. При этом вечер бокса был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно поединок может пройти в июле.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик угодил в скандал с фотографией в поддержку Сталина.