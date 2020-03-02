Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа анонсировал свой следующий бой

Британский чемпион будет защищать свои пояса в бою с Кубратом Пулевым.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) свой следующий бой проведет 20 июня.

Об этом Джошуа сообщил в Instagram, опубликовав фото с чемпионскими поясами и написав: "20 июня".

Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев (28-1, 14 КО), который является обязательным претендентом по линии IBF.

Бой пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские пояса, победив Энди Руиса в реванше. Пулев после поражения от Владимира Кличко выиграл восемь боев подряд.

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер сделал заявление о еще одном реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.