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Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа анонсировал свой следующий бой

14:26, 02 марта 2020
Бокс
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Энтони Джошуа / REUTERS

Об этом Джошуа сообщил в Instagram, опубликовав фото с чемпионскими поясами и написав: "20 июня".

Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев (28-1, 14 КО), который является обязательным претендентом по линии IBF.

Бой пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

June 20th 🗓

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские пояса, победив Энди Руиса в реванше. Пулев после поражения от Владимира Кличко выиграл восемь боев подряд.

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер сделал заявление о еще одном реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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