Джошуа победил Руиса и вернул себе чемпионские титулы (фото)

В Саудовской Аравии прошел бой-реванш между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа.

Британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) одержал победу над американцем Энди Руисом-младшим (33-2, 22 КО) в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Реванш Джошуа и Руиса прошел 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бой продлился все двенадцать раундов и завершился уверенной победой британца единогласным решением судей - 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, которые потерял 1 июня.

Руис потерпел второе поражение в своей карьере.

Отметим, что после поединка оба боксера заявили, что намерены провести третий бой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что появился еще один претендент на титульный бой против Александра Усика.