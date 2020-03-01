Третьему бою быть: промоутер сделал заявление о еще одном реванше Фьюри и Уайлдера

Британский и американский боксеры вновь встретятся в ринге летом.

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британский боксер проведет третий бой против американца Деонтея Уайлдера.

Слова Арума приводит boxingnews24.com.

По словам промоутера, Уайлдер принял решение активировать опцию в контракте о проведении третьего боя:

"Уайлдер и его команда накануне уведомили нас, что они активируют проведение реванша. Бой пройдет в середине июля".

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Также Арум заявил, что бой между Фьюри и обладателем титулов IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа может пройти в конце года.

"Если Джошуа победит Кубрата Пулева, а Фьюри - Уайлдера, то почему бы не организовать бой Джошуа и Фьюри в конце года? Но эти бои должны состояться первыми", - сказал Арум, также выразив мнение, что Пулев сможет нокаутировать Джошуа.

Напомним, второй бой Фьюри и Уайлдера прошел в феврале и завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде. Впервые боксеры встретились в ринге в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья.

Как сообщал УНИАН, в команде Фьюри ранее заявили, что предпочли бы отложить реванш с Уайлдером ради боя с Джошуа.