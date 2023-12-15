По словам президента, Украина сделает все, чтобы в следующем году быть уверенными "и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке".

Украине в следующем году нужна поддержка. Необходимы договоренности с партнерами, чтобы Украина имела поддержку в следующем году. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право", - подчеркнул глава государства.

По его словам, следующие недели будут тоже активными во внешней политике, "и уже начали планировать активность на январь".

"Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверенными – уверенными и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине во время войны с Россией. Он также сообщил, что сегодня во Львове побывал на Лычаковском военном кладбище и почтил погибших воинов.

"Наших героев, которых Украина будет помнить всегда - каждое следующее поколение свободной Украины", - сказал президент.

Украина и ЕС - последние новости

В четверг, 14 декабря, Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Лидеры блока утвердили решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении без участия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что повлекло избежание вето. Правда, вскоре глава правительства Венгрии наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от ЕС.

Впоследствии президент Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что Украина получит "мегапакет", несмотря на вето Орбана. Он отметил, что Украина должна видеть положительный сигнал в голосовании относительно бюджетной поддержки несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие.

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