Шарль Мишель пообещал, что ЕС выполнит свои финансовые обещания в отношении Украины.

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен в финансировании Украины несмотря на венгерское вето.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель заявил в комментарии после завершения встречи лидеров ЕС, которая продолжалась до глубокой ночи. Топ-чиновник ЕС отметил, что Украина должна видеть положительный сигнал в голосовании относительно бюджетной поддержки несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие.

"Мы по-прежнему способны принимать единодушные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все кроме одного голоса", – заявил он, комментируя венгерское вето.

Из-за вето Орбана решение о "мегапакете" для Украины отложили до января. Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это-сигнал, который мы хотим отправить Украине", – заявил он.

В то же время Мишель отказался ответить, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана, ведь у еврочиновников есть такая опция в финансовых вопросах. Чиновник подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства относительно помощи Украине.

"У нас есть различные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал Мишель.

Вето Орбана

Напомним, что ночью скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - заявил Орбан в социальной сети Х.

Вас также могут заинтересовать новости: