Президент отдал дань уважения павшим воинам на Лычаковском военном кладбище.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов почтил на Марсовом поле память похороненных украинских защитников, погибших в российско-украинской войне. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Львов. Марсово поле. Никогда не забудем наших героев, которые завоевывали свободу и защиту для Украины! Помним, какова цена нашей свободы и независимости. Вечная слава всем, кто встал на защиту государства", - подчеркнул Зеленский.

Как говорится в сообщении на сайте президента, вместе с Зеленским память павших воинов почтили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, а также начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Видео дня

В связи с этим президент и руководство офиса главы государства возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Это солдаты и сержанты, которые погибли в боях с российскими оккупантами весной 2022 года и в начале 2023-го.

В частности, участники церемонии почтили память львовянина Максима Василькевича, который три года выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО на востоке Украины, а после полномасштабного вторжения РФ вернулся из-за границы и боролся с врагом в составе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко; уроженца Рубежного Луганской области Алексея Лена, воевавшего в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила; мастера спорта международного класса по стрельбе из лука, младшего сержанта 24-й ОМБр Дмитрия Сидорука.

Также Зеленский пообщался с матерью лейтенанта Павла Щербины, который был командиром отдельного гранатометного взвода, участвовал в освобождении Херсона, а впоследствии воевал на Бахмутском направлении. Погиб 15 декабря 2022 года.

Добавим, что Лычаковское военное кладбище – территория военных захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне.

Владимир Зеленский - последние новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. Целью поездки было посещение военной базы в Висбадене, откуда идет координация помощи от партнеров.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский в США получил положительный сигнал о поддержке Украины во время визита в Соединенные Штаты 11-12 декабря. В то же время, по его словам, внутриполитическая ситуация в США влияет на сроки утверждения дополнительной помощи для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: