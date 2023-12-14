Также принято решение по Молдове.

Европейский совет решил начать переговоры о вступление в Европейский Союз с Украиной и Молдовой. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в микроблоге Twitter.

"Предоставлен статус кандидата Грузии. А с Боснией и Герцеговиной ЕС откроет переговоры, как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства. Я пригласил комиссию предоставить отчет до марта с целью принятия такого решения. Четкий сигнал надежды для их людей и для нашего континента", - добавил он.

На это решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", - написал он в Twitter.

Видео дня

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала этот день историческим. "Вопреки всему, мы достигли решения о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. И Украина, и Молдова выполнили свое домашнее задание и готовы сделать следующие шаги на пути к присоединению к нашей европейской семье", - отметила она.

Саммит ЕС в Брюсселе: последние новости

Как известно, возможность объявления о начале переговоров с Украиной на встрече в столице Бельгии обсуждалась уже давно, однако ясности в этом вопросе не было.

Владимир Зеленский не прибыл на саммит, а выступил перед главами государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза онлайн. По данным СМИ, его хотели пригласить, однако некоторые волновались, что его присутствие заставит премьера Венгрии Виктора Орбана "закрыться" еще больше.

В своем обращении украинский президент отметил, что страна уже выполнила все свои обязательства, поэтому ожидает что ее народ "не предадут".

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