Во временно оккупированном Севастополе в Крыму после серии взрывов псевдовласти начали проверку бомбоубежищ.
О проверке объявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram.
Псевдочиновник в привычной для РФ риторике заявил, что "Севастополь – под надежным куполом ПВО", а бомбоубежища они решили проверить на всякий случай, хотя и после множества вопросов "в соцсетях".
"Поскольку у нас еще действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий… Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать, где убежища, но пусть это будет учебной тревогой", – написал Развожаев.
Взрывы в Севастополе: что известно
Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.
Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.
После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.