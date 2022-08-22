Оккупационные власти продолжают рассказывать, что город "под надежной защитой".

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму после серии взрывов псевдовласти начали проверку бомбоубежищ.

О проверке объявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram.

Псевдочиновник в привычной для РФ риторике заявил, что "Севастополь – под надежным куполом ПВО", а бомбоубежища они решили проверить на всякий случай, хотя и после множества вопросов "в соцсетях".

"Поскольку у нас еще действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий… Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать, где убежища, но пусть это будет учебной тревогой", – написал Развожаев.

Взрывы в Севастополе: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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