Враг не в состоянии защитить захваченные территории.

Недавние загадочные взрывы в оккупированном Крыму кардинально меняют ситуацию на поле боя - оказалось, что Россия не в состоянии защитить захваченные собой территории.

Такое мнение высказал "Главреду" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг боится признать, кто стал причиной этих взрывов, поскольку это будет означать его поражение.

"А как же, ведь вторая армия мира против 22-ой армии вдруг не смогла выстоять, вдруг не смогла защитить завоевания "собирателя земель русских", как себя называл Путин перед военным вторжением. Поэтому Россия пытается как-то все это замолчать. И мы пока играем в эту игру - тоже не берем на себя ответственность за эти взрывы, дабы у Москвы не было лишнего повода обвинить нас в агрессивности", - объяснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что нынешняя война вполне может закончиться полной деоккупацией Украины, включительно с Крымом.

"У нас есть шанс выйти на границы 1991 года. Причем самым тяжелым при решении этой задачи будет самое начало - начало контрнаступательной операции. Потому что всю эту российскую военную махину, которая еще способна двигаться, стрелять и сопротивляться, нужно будет сдвинуть с места в направлении государственной границы Украины. Если мы ее сдвинем с места, то дальше все пойдет намного легче", - считает он.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Обошлось без пострадавших.

До и после этого также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.

Советник ОПУ Алексей Арестович заверил, что загадочные удары по Крыму обязательно продолжатся.