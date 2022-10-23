Некоторые из украинских детей, которых оккупанты депортировали в Россию, рассказали журналистке, что их вывозили силой.

Расследование газеты NYT дает новые свидетельства о принудительном переселении украинских детей в Россию, что может представлять военное преступление и преступление геноцида.

Корреспондентка газеты пообщалась с несколькими переселенными детьми из Мариуполя и других городов на Донбассе, которых оккупанты принудительно вывезли в Россию, где их заставили принимать российское гражданство и передали на опеку или усыновление в российские семьи.

Лондонская корреспондентка газеты NYT Эмма Бубола, которая в течение нескольких месяцев отслеживала судьбы украинских детей в России, пишет, что "с помощью усыновления Россия превращает украинских детей на военную добычу".

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Некоторые из украинских детей, которых оккупанты депортировали в Россию, рассказали журналистке, что их вывозили силой, или обманом, обещая в России комфортную жизнь в новых семьях. "Никто меня не спрашивал", – сказала в разговоре с NYT 14-летняя Аня, которая жила в детском доме в Мариуполе. Аня потеряла связь со своей матерью в Украине и смогла его восстановить только с помощью поисков журналистки.

Как говорится в статье, в России усыновление украинских детей подается как патриотический акт. Передача детей в российские семьи и вручение им российских паспортов широко освещается на российском телевидении. Ссылаясь на разговоры с украинскими семьями и их вывезенными детьми, журналистка отметила, что хотя много детей происходят из детских домов, но родственники или опекуны хотят их вернуть.

"Это систематическое переселение является частью более широкой стратегии российского президента Владимира Путина по отношению к Украине как к части России и рассмотрение его незаконного вторжения как благородного дела. Его правительство использовало детей – в том числе больных, бедных и сирот – в рамках пропагандистской кампании, которая представляет Россию как благотворительного спасителя", – говорится в статье NYT.

Украинские власти заявили, что не все дети, которых российские власти вывезли в Россию, не имели родителей. Некоторые их потеряли именно в результате российских обстрелов, некоторые были лишены родительской опеки из-за того, что родителей арестовали российские власти.

Украинская власть подчеркнула, что массовое перемещение детей является потенциальным военным преступлением, независимо от того, были ли дети сиротами.

Как Россия вывозит украинских детей

1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тыс. украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,18 млн украинцев.

9 октября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты могут не вернуть детей с Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

А 15 октября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что по данным Госдепартамента США, с начала вторжения российских войск из Украины в отдаленные районы России были вывезены 260 тыс. украинских детей.

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