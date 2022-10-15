Из-за интенсивных боев все пути назад могут быть заблокированы, отметил глава Энергодара.

Российские оккупанты в Энергодаре отправляют детей "на отдых" в Краснодарский край России.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей на отдых в Краснодарский край в РФ", - отметил он.

Видео дня

Мэр добавил, что "можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и собственноручно отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террорист".

"Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой? Ведь в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это непременно произойдет. А интенсивные бои просто заблокируют все пути назад", - заметил Орлов.

Он подчеркнул, что, доверяя жизнь своих детей террористам, нужно "хоть немного задумываться о возможных последствиях".

Вывоз детей за границу во время войны - важные новости

Как сообщал УНИАН, 1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев.

9 октября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что оккупанты могут не вернуть детей, которых с Херсонщины вывозят в Россию якобы на оздоровление.

Вас также могут заинтересовать новости: