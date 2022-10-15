По данным Госдепа США, украинских детей селят в отдаленных районах России, преимущественно на Дальнем Востоке.

По данным Госдепартамента США, с начала вторжения российских войск из Украины в отдаленные районы России были вывезены 260 тыс. украинских детей.

Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател, передает Голос Америки.

Он отметил, что организация фильтрационных лагерей для украинцев в России по-прежнему крайне беспокоит США. Пател напомнил, что еще в июле госсекретарь Энтони Блинкен говорил о многочисленных фактах того, как российские власти преднамеренно разлучают украинских детей с их родителями и похищают воспитанников детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в России.

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"Различные источники, в том числе правительство РФ, указывают, что российские власти выселили 260 тыс. детей из [Украины] в Россию, часто в отдаленные районы Дальнего Востока", – подчеркнул Пател, выразив признательность всем журналистам, которые доносят до своей аудитории информацию о том, что происходит на оккупированных украинских территориях.

Власти Украины и ряда западных стран уже неоднократно выражали обеспокоенность по поводу детей, которых насильственно переправляют в Россию или на оккупированные ею территории.

"Мы обеспокоены тем, что российские власти применяют упрощенную процедуру предоставления российского гражданства детям, оставшимся без попечения родителей, и что эти дети могут быть усыновлены российскими семьями", – заявила помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

Как Россия вывозит украинских детей

1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тыс. украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,18 млн украинцев.

9 октября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты могут не вернуть детей, которых с Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

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