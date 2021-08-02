Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей всех сил сектора безопасности и обороны Украины, а также стран-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума "Украина-30. Имидж Украины".

По словам главы государства, 30-я годовщина независимости Украины является возможностью понять "чему мы научились за годы независимости и чему должны научиться, чтобы никогда ее не потерять".

"Именно этому посвящено празднование 30-летия независимости Украины: 10 основных мероприятий, 10 ключевых достижений, 10 важных выводов, а вместе – 30 лет независимости и одна мечта на последующие годы", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что борьба за независимость длилась не один день, поэтому и не один день мы будем отмечать победу в этой борьбе.

Торжественные мероприятия ко Дню независимости, которые состоятся 22 августа

"22 августа мы почтим тех, благодаря кому наша государственность сохранилась в 2014 году – это участники боевых действий на Донбассе, это наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры – все, кто защищал страну, рискуя своей жизнью", - отметил Зеленский.

Торжественные мероприятия, которые состоятся 23 августа

По словам главы государства, 23 августа, в День Государственного флага Украины, в географическом центре нашей страны в Черкасской области будет возведен монумент единства Украины и одновременно во всех областях на центральных площадях городов государственный флаг будет подниматься "с верой, что вскоре он появится на всех ее суверенных территориях".

Читайте такжеВ Краматорске стартовала "Большая стройка" медицинского городкаТакже он отметил, что в этот день в Киеве состоится учредительный саммит "Крымская платформа", который объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. В этот же день состоится саммит первых леди и джентльменов.

Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

Торжественные мероприятия ко Дню независимости, которые состоятся 24 августа

Зеленский также рассказал об уникальном военном параде, который запланирован на 24 августа.

"В 1991 году мы всей страной выбрали независимость, а через 23 года всей страной поняли, что для того, чтобы быть свободными, недостаточно ее провозгласить – нужно быть готовыми защищать свою независимость. Нашу готовность покажет большой парад 24 августа. Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море будет наша гордость – те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, планируют ли пересматривать условия карантина в УкраинеВ этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли. "Средства, которые будут собраны на этом концерте, мы направим на мечту украинского гения: в центр современного искусства - музей Ивана Марчука", - отметил президент.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Как сообщал УНИАН, в августе украинцев ждут длинные выходные.

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Автор: Константин Гончаров