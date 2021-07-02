В Сухопутных войсках проводят проверку.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на скандал вокруг марша военных-женщин на каблуках вместо берцев.

Об этом пишет Радио Свобода.

В пресс-службе ответили, что обратили внимание на критику общественности и уже проводят проверку. О результатах пообещали сообщить после обеда в пятницу.

"Сейчас идет проверка этого случая. После проверки будет принято решение. Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не за форму одежды, которую определили. Мы готовим людей и технику к проведению парада. Командование Сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава", – сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта" из-за ученыйВ Сухопутных войсках посоветовали журналистам уточнять информацию о марше женщин в Минобороны, однако в оборонном ведомстве запрос издания переадресовали в Сухопутные войска.

В то же время депутат Рады Марина Бардина в Facebook написала по итогам разговора с главой МО, что обувь на параде будет другой. Речь идет об обуви на невысоких каблуках, похожей на осенние боты.

Что произошло

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны.

Женщины будут шагать по Крещатику в туфлях вместе с другими подразделениями – в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости. На подготовку дали три месяца.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

В пятницу, 2 июля, депутаты Рады вручили министру обороны в знак протеста каблуки.

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Автор: Яна Ставская