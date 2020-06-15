Разумков выступил против отмены и отсрочки ВНО

По убеждению председателя парламента, это будет «большим шагом назад».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против отмены или переноса ВНО.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что ВНО - это «реальный механизм, который сегодня позволяет детям попасть в вузы независимо от того - он из маленького городка, села или столицы нашего государства. Это фактически равные условия для всех».

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По словам Разумкова, вопросы есть к ВНО, «как и к любому другому процессу». «Все ли там идеально? Нет. Однако отменять этот процесс или его откладывать - это будет большим шагом назад», - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учебных заведениях пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут средства за изменение формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В этом году зарегистрированные участники смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома в режиме онлайн.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству хочет заслушать информацию Министерства образования по поводу проведения ВНО в этом году.

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