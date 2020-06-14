Отмена пробного ВНО в учреждениях образования: участникам пообещали вернуть деньги

Подробная информация будет размещена на сайтах МОН и УЦОКО после официального согласования.

Участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства из-за невозможности его проведения в учреждениях образования.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский.

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Отмечается, что Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата денежных средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения.

Подробная информация о возврате средств будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

В Минобразования напомнили, что пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн, в зависимости от региона.

В этом году зарегистрированные участники смогут составить пробное тестирование не в заведениях, а дома в режиме онлайн.

Инструкция, как сдать тесты и получить свой результат пробного ВНО, размещена на сайте УЦОКО.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил решение о проведении в учреждениях образования пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня.

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