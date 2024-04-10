Мэр заявил, что военные, власть и харьковчане будут отстаивать город до конца.

Российские оккупанты не смогут дойти до Харькова. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил Украинской правде.

На вопрос, есть ли у него план "Б" на случай, если россияне придут в Харьков, мэр ответил: "Да не придут они в Харьков. Прекратите! Я уверен в этом".

Он также заверил, что Силы обороны, власть и харьковчане будут отстаивать город до конца.

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По словам Терехова, он не покидал Харьков во время первой попытки россиян захватить его и не собирается уезжать.

Мэр добавил, что сейчас, несмотря на последние обстрелы и информацию о возможном наступлении россиян на город, там проживают 1,3 миллиона человек, и волны оттока жителей нет.

Также Терехов, ссылаясь на данные социологических замеров, заявил, что абсолютное большинство харьковчан имеют проукраинские настроения.

"Почему Харьков считали пророссийским ватным городом? Мы очень обижались на это. 95% харьковчан имеют серьезные проукраинские настроения, 3% - пророссийские, 2% - туда-сюда. Никто сейчас не считает нас (харьковчан) ватниками. Мы доказали всем, что мы - Украина", - утверждает чиновник.

Усиление обстрелов Харькова Россией - детали

В последнее время Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков - "Шахедами", баллистикой, КАБами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут. Сейчас здесь введены графики отключений света.

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, чтобы защитить регион от атак РФ.

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