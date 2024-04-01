РФ врет, когда говорит, что бьет только по военным объектам, отметил харьковский городской голова.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Россия наносит удары по жилым домам, офисам и критической инфраструктуре Харькова почти ежедневно.

Об этом рассказал в интервью Liga.net городской голова Игорь Терехов. "Чтобы отстроить все, что натворил агрессор, нужно уже более 10 млрд долларов. Каждый прилет - это выбитые окна, разбитые крыши, побитые квартиры. Но самое главное - погибшие и раненые. Россия врет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид. Северная Салтовка - это боль всей страны. Там практически нет ни одного многоэтажного дома, который бы не пострадал", - рассказал Терехов.

На вопрос, откуда город планирует привлекать деньги для восстановления города, Терехов ответил, что в бюджете Харькова есть несколько приоритетов. "Первый - поддержка военных. Более полумиллиарда гривень перечислили на счета воинских частей. Второй приоритет - поддержка детей, родители которых погибли на поле боя. Третий приоритет - это собственно восстановление. 10 млрд долларов - ни один бюджет города в мире не может выдержать такой нагрузки. Поэтому привлекаем международных партнеров. Более 150 000 харьковчан остаются без жилья. В 2022 году мы смогли отстроить 200 домов. В прошлом году - 67. Это капля в море", - пояснил городской голова Харькова.

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Кроме того, он отметил, что бизнес в Харькове сейчас имеет сложное положение. Но некоторые направления пытаются приобщиться к восстановлению города. "Мы, например, практически закончили строительство подземной школы. Рассчитана на 450 учеников в одну смену. Все это благодаря сотрудничеству со строительными компаниями и международными фондами. Кроме того, мы вместе с военными, ГСЧС и IT-специалистами разрабатываем свою, дифференцированную систему воздушных тревог. Это будет городское оповещение, включенное в общую систему", - сказал Терехов.

Новости Украины о войне в центре внимания - что стоит знать

Накануне стало известно, что в результате российского удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов, и нет доступа к большей части оборудования.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал возможное вражеское наступление на Харьков. Он заявил, что Харьков в таком случае станет "роковым городом" для России.

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