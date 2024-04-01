Городской голова Харькова отметил, что быстро восстановить все мощности после обстрелов РФ не получится.

Вследствие российского удара 22 марта в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ, заявил в интервью Liga.net городской голова Игорь Терехов.

"Сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Более 150 000 харьковчан остаются без жилья", – констатирует мэр.

По его словам, восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. "Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже вечером следующего дня начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить", – подчеркнул мэр.

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Кроме того, он отметил, что в городе введены почасовые графики отключения света. Также, для экономии электроэнергии, в Харькове решили не освещать улицы. Терехов также добавил, что обещать восстановить все мощности в конкретный срок он не может.

На вопрос, имеет ли Харьков план на случай, если Россия продолжит бить по энергетической инфраструктуре города, Терехов ответил: "Это государственная программа. Прежде всего мы нуждаемся в современных системах ПВО, чтобы исключить попадание ракет в зоны энергетических объектов. Над этим работают президент и правительство".

Российские удары по Харькову: что известно

22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской ТЭС в Харьковской области. Вследствие этого, электростанция полностью разрушена. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали работницу детсада, которая корректировала удары по городу. Агент получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

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